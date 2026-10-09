«Die Wahrheit ist: Seit meiner Rückkehr ins Weisse Haus nach der Geburt meiner Tochter habe ich in meinem Herzen gespürt, dass ich nicht die beste Mutter sein kann, die meine beiden kleinen Kinder verdienen, wenn ich konstant die Zeit, Energie und Aufmerksamkeit aufwende, die das Amt der Pressesprecherin des Weissen Hauses erfordert.» Daher habe sie letztendlich die «bittersüsse Entscheidung» getroffen, das Weisse Haus zu verlassen. Leavitt brachte Anfang Mai ihr zweites Kind zur Welt, eine Tochter. Sie hat bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam.