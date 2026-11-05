In Alaska gibt es ein enges Rennen um den Sitz im US-Senat zwischen Amtsinhaber Sullivan und der Demokratin Mary Peltola, die aktuell nach Angaben der Nachrichtenagentur AP nur 0,3 Prozentpunkte vor ihm liegt. Dan J. Sullivan liegt bei 1,7 Prozent. Die Stimmauszählung kann dort mehrere Tage dauern, weil es viele abgelegene Gebiete im nördlichsten Bundesstaat gibt.