US-Präsident Donald Trump will milliardenschwere Hilfen an Israel zum Jahresende einstellen. Er und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seien übereingekommen, dass Israel nicht mehr auf die Zuschüsse in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Mrd. Euro) angewiesen seien, sagte Trump in einem Telefonat mit dem US-Sender Fox News. Trump behauptete, dass die Idee dazu von Netanjahu gekommen sei, um die seit Jahren andauernde «Verschwendung» an Geldern zu unterbinden. Trump zufolge beinhalten die vier Milliarden «Dinge und Geld». Von Seiten Netanjahus gab es dafür zunächst keine Bestätigung.