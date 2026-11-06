Trump hatte sich am Donnerstag mit Kremlunterhändler Dmitrijew getroffen und ein «grosses Abkommen» angekündigt. «Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.» Alle würden begeistert sein, behauptete er. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht.