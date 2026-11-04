Mehrere Medien hatten zuletzt über Pläne Washingtons berichtet, nach der US-Kongresswahl gemeinsam mit Israel erneut Angriffe gegen den Iran zu fliegen. Der «Financial Times» sagte Trump nun: «Ich bin bereit, wir sind bereit. Wir sind schussbereit, falls wir zuschlagen müssen, aber vielleicht gibt es gar keinen Grund dafür.» Am Vortag hatte er bereits dem US-Nachrichtenportal «Axios» am Telefon gesagt, er habe «keine Eile», eine Entscheidung dazu zu fällen.