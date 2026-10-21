Trump sagte, dass er Putin um die Freilassung Hubbards bei ihrem jüngsten Telefonat gebeten habe. «Stephen ist auf dem Weg nach Hause», erklärte er. Putin hatte kurz zuvor bei einem Treffen mit Trumps Unterhändler Steve Witkoff in St. Petersburg erklärt, dass Hubbard auf dem internationalen Flughafen Pulkowo sei. Witkoff sollte von dort nach den Unterredungen mit Putin wieder abfliegen.