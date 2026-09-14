Selenskyj hatte zuvor erklärt, er wolle sich am 20. oder 21. September in New York mit Trump treffen, um mit ihm über Feuerpausen auf dem Meer sowie für Energieanlagen zu sprechen. «Wir sind offen für eine entsprechende Feuerpause in den Bereichen Seeverkehr und Energie», sagte er im ukrainischen Fernsehen. Er werde all das mit dem US-Präsidenten besprechen, sofern es mit den dessen Plänen übereinstimme und es Selenskyj gelinge, nach New York zu fliegen.