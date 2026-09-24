Pressefreiheit in der Verfassung verankert

Auch andere Medien wie die «New York Times», die «Washington Post» oder die Nachrichtenagentur Associated Press stellten sich öffentlich auf die Seite der drei Medienhäuser. Trump geht in seiner zweiten Amtszeit mit zunehmender Härte gegen missliebige Medien vor. Journalisten beleidigt er häufig, wenn ihm die von ihnen gestellten Fragen nicht gefallen. Wohlwollende Berichterstattung wird dagegen ausdrücklich gelobt. Wie in Deutschland ist auch in den USA die Pressefreiheit verfassungsrechtlich verankert./jcf/DP/jha