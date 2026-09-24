Keine abschliessende Entscheidung

Der Richter entschied damit nicht abschliessend über die Frage, ob der Ausschluss der Journalisten aus dem Weissen Haus gegen die in der US-Verfassung garantierte Pressefreiheit verstösst. CNN, «Politico» und MS NOW hatten bei der Einreichung ihrer Klage argumentiert, das Verbot sei eine «Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung». Ziel sei es, «den Grundsatz zu verteidigen, dass die Regierung nicht darüber entscheidet, worüber die Presse berichtet oder was sie veröffentlicht».