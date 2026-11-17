US-Präsident Donald Trump nimmt eine mögliche Bedrohung für Washington durch den Iran nach eigenen Angaben ernst. Auf die Frage, ob eine unmittelbare Bedrohung für die Hauptstadt der Vereinigten Staaten bestehe, sagte er vor Journalisten in Manila: «Nun, falls ja, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch kein Land zuvor gezahlt hat.» Er hoffe, dass keine Bedrohung bestehe. «Aber wir nehmen das sehr ernst, weil sie nun einmal verrückt sind.»