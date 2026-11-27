Nach der Niederlage seiner Republikaner bei den vergangenen Parlamentswahlen hat US-Präsident Donald Trump die Tür für eine Zusammenarbeit mit den siegreichen Demokraten geöffnet. «Ich habe das Gefühl, dass wir am Ende eine sehr parteiübergreifende Beziehung zu den Demokraten haben werden, in der wir viele verschiedene Dinge im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen angehen und umsetzen können», sagte er bei einem Telefonat mit Militärangehörigen.