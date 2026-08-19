Carney: Verhandeln aus Position der Stärke

Unterhändler beider Länder hatten in der Nacht laut Berichten bis zum letzten Moment verhandelt. Kanadas Premierminister Mark Carney hatte am Montag angekündigt, auf jedes Szenario vorbereitet zu sein, und aus einer «Position der Stärke» zu verhandeln. Nach Bekanntwerden von Trumps Aufschub teilte Carney mit: «Es wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt, auch wenn noch wesentliche Arbeit zu erledigen ist.» Er verwies darauf, dass sich sein Land weiter darauf fokussiere, «eine stärkere, unabhängigere und wettbewerbsfähigere Wirtschaft im eigenen Land aufzubauen».