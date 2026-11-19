Trump spricht von «besonderer Verantwortung»

Das Weisse Haus hatte vorab bekanntgemacht, dass Trump bei dem Treffen über eine Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen wolle. Beim Treffen sagte Trump, als Präsidenten von drei der grössten Länder der Welt habe man eine besondere Verantwortung, einen Dialog über Themen zu führen, die den gesamten Planeten betreffen. Es sei entscheidend, dass man zusammenarbeite, um der Bedrohung einer Weiterverbreitung von Atomwaffen entgegenzuwirken. Trump kam dann auf den Iran-Krieg zu sprechen. Man werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe komme.