Trump und seine Republikaner haben das kontrovers diskutierte Thema mit Aufregerpotenzial schon häufig für ihre politischen Zwecke genutzt, nicht nur im Wahlkampf. Und auch diesmal appellierte der US-Präsident via Truth Social an die Wähler: «Bitte erinnert euch daran, wenn ihr bei den Zwischenwahlen im November eure Stimme abgebt.» Die Demokraten hielten Kinder für zu jung, um zu wählen, aber offensichtlich für alt genug, «um sich ihre Geschlechtsorgane abzuhacken», höhnte Trump. «Wir werden Amerikas Kinder beschützen.»