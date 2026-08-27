Erst Mitte des Monats hatten die USA neue Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent des Warenwerts auf Drohnen aus dem Ausland angekündigt. Die ab 3. September geltende Einfuhrabgabe dürfte vor allem chinesische Hersteller treffen, die derzeit den US-Markt dominieren. Auch diese Massnahme hatte die US-Regierung mit der nationalen Sicherheit begründet.