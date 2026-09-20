US-Präsident Donald Trump will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. «Wir werden das Wachstum dieser unglaublichen Industrie in keinster Weise behindern oder abwürgen», schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies erneut darauf, dass die USA bei der Technologie vor China und dem Rest der Welt lägen - und er wolle, dass dies so bleibt.