Seither ist die Zahl der in Slowenien registrierten Domains auf mehr als 200.000 angestiegen - von rund 3.500 im Vormonat, wie register.si angibt, Sloweniens Behörde für die Verwaltung und Vergabe slowenischer Domainnamen. Die Behörde verwies darauf, dass diese Entwicklung nach Trumps Äusserung begonnen habe.
«Trotz der stark gestiegenen Anzahl von Anfragen an alle Registersysteme laufen alle Dienste reibungslos», teilte register.si mit. «In jedem Fall werden wir die Operation sorgfältig überwachen und gegebenenfalls individuelle Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Betrieb nicht beeinträchtigt wird.» Das Amt wies zugleich Medienspekulationen über angebliche Millionengewinne aufgrund des gestiegenen Interesses an «.si» zurück und empfahl «Inhabern von Marken, Slogans, Unternehmen usw., die noch keine Domain unter .si besitzen, diese so bald wie möglich zu registrieren.»
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(AWP)