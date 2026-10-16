Bisheriger Rüstungskontrollvertrag ausgelaufen

Im Februar lief der Rüstungskontrollvertrag New Start zwischen Russland und den USA aus, ohne dass ein Nachfolgeabkommen zustande kam. Trump warb danach für ein neues Abkommen, liess aber offen, wer genau an der Ausarbeitung eines neuen Vertrages beteiligt sein sollte. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe auf 1.550 Stück für jede Seite, die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen auf 700.