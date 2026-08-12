Noch immer fahren wenig Handelsschiffe durch die vom Iran faktisch blockierte Strasse von Hormus - doch die US-Regierung behauptet weiter, die volle Kontrolle über die Meerenge zu haben. «Sie gehört uns», sagte Präsident Donald Trump vor Reportern. Irgendwann würden die Iraner «vielleicht etwas unternehmen, und dann werden sie hinweggefegt». Aber die USA befänden sich im Moment in einer sehr guten Position. «Wir haben die vollständige Kontrolle über die Strasse von Hormus. Sie haben keine Kontrolle.»