US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in der südchinesischen Stadt Shenzhen zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit mehr als einem Jahr zusammengekommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Putin und Trump zur Begrüssung die Hände gaben. Putin lächelte. Trump sagte, aus dem Treffen könnten ein paar «wunderbare Dinge» entstehen. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, wie US-Journalisten berichteten. Über mögliche Ergebnisse war zunächst nichts bekannt.