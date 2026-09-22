Auch Burnham sprach von einer «guten Verbindung», die man aufgebaut habe. Seinen Angaben nach ging es bei dem Gespräch mit Trump auch um den Ukraine- und den Iran-Krieg. Trump wisse, dass Grossbritannien nach wie vor bereit sei, seinen Teil beizutragen, um den Konflikt im Nahen Osten zu beenden und die Strasse von Hormus für die Schifffahrt zu öffnen. Er verwies dabei auch auf die jüngste Zusage seiner Regierung an Saudi-Arabien, das Land im Kampf gegen die Huthi-Rebellen im Jemen militärisch zu unterstützen.