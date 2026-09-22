Auch Burnham sprach von einer «guten Verbindung», die man aufgebaut habe. Seinen Angaben nach ging es bei dem Gespräch mit Trump auch um den Ukraine- und den Iran-Krieg. Trump wisse, dass Grossbritannien nach wie vor bereit sei, seinen Teil beizutragen, um den Konflikt im Nahen Osten zu beenden und die Strasse von Hormus für die Schifffahrt zu öffnen. Er verwies dabei auch auf die jüngste Zusage seiner Regierung an Saudi-Arabien, das Land im Kampf gegen die Huthi-Rebellen im Jemen militärisch zu unterstützen.
Der Konflikt im Jemen ist in den vergangenen Wochen im Zuge des Iran-Krieges neu entfacht worden. Saudi-Arabien kämpft an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen und führt dazu ein Militärbündnis an.
Grossbritannien und die USA pflegen traditionell eine enge Beziehung. Eine der ersten offiziellen Amtshandlungen von Burnham nach seiner Ernennung im Juli war ein Telefonat mit Trump. Unter Burnhams Vorgänger Keir Starmer war das Verhältnis der Downing Street zum Weissen Haus merklich abgekühlt, was allerdings vor allem an Trump lag. Der US-Präsident hatte Starmers Regierung unter anderem immer wieder für eine aus seiner Sicht zu zögerliche Reaktion auf den Iran-Krieg kritisiert./fsp/DP/nas
(AWP)