Actons Wahlkampfteam bezeichnete den Auftritt als eine «widerliche» Kampagne und konterte mit einer Erklärung von Actons Bruder, Philip Stearns. Er bezeichnete das Video als «verabscheuungswürdig» und bestätigte, dass Acton im Alter von zwölf Jahren sexuell missbraucht wurde. Zu dem Stiefvater sagte er: «Nachdem er verhaftet worden war und Amy und ich aus ihrer Obhut genommen wurden, blieb unsere leibliche Mutter bis zu seinem Tod mit Amys Vergewaltiger verheiratet.»