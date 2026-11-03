US-Präsident Donald Trump will die Ergebnisse der wichtigen Kongresswahlen im Weissen Haus verfolgen. Das bestätigte der Republikaner in einem Interview mit dem Sender Fox News. Trump wiederholte zudem seine Behauptung, die USA seien das angesehenste Land der Welt. Europa zeichnete er dagegen in düsteren Farben. «Schauen Sie sich Frankreich an. Schauen Sie sich Europa an. Dort fällt alles auseinander», sagte er.