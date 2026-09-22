US-Präsident Donald Trump hat seinen Iran-Krieg vor der UN-Vollversammlung verteidigt. Der Iran sei «der Tyrann des Nahen Ostens» gewesen, sei das nun aber nicht mehr, sagte Trump zum Auftakt der Generaldebatte in New York. Als Politiker sei er stets unerschütterlich geblieben. «Ich werde niemals zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt», bekräftigte Trump. Vertreter des Irans verfolgten seine Äusserungen regungslos.