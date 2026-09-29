Die Videos sind vor allem als Anti-Kommunismus-Botschaft inszeniert. Eins ähnelt einem Wahlwerbespot Trumps aus dem Jahr 2024. Trump spricht in dem Schwarz-Weiss-Video von der «letzten Schlacht». Man werde «Kommunisten, Marxisten und Faschisten vertreiben». In einem weiteren singt ein Chor im Hintergrund wieder und wieder die Worte «Love me». Trumps Stimme ist zu hören: «Amerika wird niemals ein kommunistisches Land sein.» Im Video ist eingeblendet: «finanziert von der US-Regierung».