US-Präsident Donald Trump hat suggeriert, dass er sich während seiner Asien-Reise möglicherweise auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen könnte. Falls es zu einem solchen Treffen käme, würde es in China stattfinden, sagte Trump vor seiner Abreise in Washington vor Journalistinnen und Journalisten. Die Entscheidung darüber hänge von Chinas Staatschef Xi Jinping ab.