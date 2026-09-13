Donald Trump machte die ⁠Ankündigung am Sonntag vor einer Menge irischer Golf-Fans bei einem ‌Turnier auf einem Golfplatz, der ‌seiner Familie gehört. Der irische ​Regierungschef Micheal Martin und der irische Spitzen-Golfer Shane Lowry hätten ihn auf den Zoll angesprochen. «Und alle haben mich ständig damit genervt und gesagt: 'Würdest ‌du mir einen Gefallen tun? Es ist so unfair, was da vor sich geht.'» Alle hätten ihn ​gebeten, den Zoll zurückzunehmen. «Und ich sagte ​im Namen der Vereinigten ​Staaten von Amerika: Ich werde die Zölle auf irischen Whiskey ‌aufheben», sagte Trump unter lautem Jubel der Menge.