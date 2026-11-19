Tech-Milliardär Elon Musk hat sich mit seinem Versuch, auf Distanz zu Donald Trumps MAGA-Bewegung zu gehen, eine Warnung des US-Präsidenten eingehandelt. «Für mich bedeutet MAGA etwas ganz Bestimmtes - und wenn Leute davon abweichen, läuft es für sie nicht so gut», sagte Trump dem Sender NBC. Zugleich äusserte er sich freundlich über Musk: «Er ist ein Freund von mir.» MAGA - «Make America Great Again» - ist der Slogan, um den sich treue Anhänger Trumps scharen.