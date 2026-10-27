Trump will mit Demokraten arbeiten - oder doch nicht?

Trump zeigte sich unterdessen heute offen für eine Zusammenarbeit mit den Demokraten, sollten diese künftig die Mehrheit in einer oder beiden Parlamentskammern stellen. «Wir werden einen Weg finden», sagte er, um danach sein «starkes Vetorecht» als Präsident zu betonen. Dieser darf gegen vom Kongress beschlossene Gesetzentwürfe sein Veto einlegen. Ein solches Veto kann nur von zwei Dritteln der stimmberechtigten Volksvertreter in beiden Kammern überstimmt werden - das ist in der Praxis äusserst schwer zu erreichen.