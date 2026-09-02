Der frühere Unterstaatssekretär Cao war Ende April bereits kommissarisch ins Amt gekommen, nachdem John Phelan den Posten abgegeben hatte. Zu den Gründen des Wechsels machte das Ministerium damals keine Angaben. Wie die «New York Times» berichtete, schwelten seit Monaten Spannungen zwischen Phelan und seinen beiden Vorgesetzten, Verteidigungsminister Pete Hegseth und dessen Stellvertreter Stephen Feinberg.
Trump drängt Senatoren zur Eile
Am Montag war bekanntgeworden, dass auch der für das US-Heer zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll seinen Rücktritt einreichte. Bereits an diesem Mittwoch werde er seinen letzten vollen Tag haben, teilte er auf der Plattform X mit. Auch hier sollen Streitigkeiten mit Minister Hegseth den Ausschlag gegeben haben.
Trump drängte den Senat dazu, Cao rasch als Staatssekretär zu bestätigen. In rund zwei Monaten stehen in den USA Kongresswahlen an, bei denen die Republikaner ihre knappe Mehrheit im Senat verteidigen müssen./jcf/DP/zb
(AWP)