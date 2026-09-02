Nach vielen Personalwechseln in der Führungsebene des US-Verteidigungsministeriums hat Präsident Donald Trump einen Vorschlag für eine dauerhafte Leitung der Marine gemacht. Hung Cao, der die Geschäfte bereits seit April interimsmässig führt, soll den Posten des Marine-Staatssekretärs dauerhaft bekleiden, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. «Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet wäre als er», teilte Trump mit. Der Senat muss Trumps Vorschlag noch zustimmen.