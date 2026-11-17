US-Präsident Donald Trump will bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch über den Ukraine-Krieg sprechen. Man werde über Denuklearisierung sprechen, den Iran-Krieg und sein «Lieblingsthema: die Ukraine», sagte Trump vor seiner Abreise nach Asien in Washington auf die Frage eines Journalisten, was er sich von dem Treffen mit Xi und Putin erhoffe. Auch Wirtschafts- und Handelsfragen werden demnach Thema sein.