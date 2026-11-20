Nvidia hat einen Schlussstrich unter die Ära von Jensen Huang an der Konzernspitze gezogen - aber US-Präsident Donald Trump will das nicht wahrhaben. Er würde es vorziehen, dass Huang «sich gross entschuldigt» und zu Nvidia zurückkommt, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Huang habe dafür gesorgt, dass Nvidia anderen Chip-Unternehmen «zehn Jahre voraus» sei.