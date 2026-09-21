Der Kalidünger für Landwirte in den USA soll nach dem Willen von Präsident Donald Trump künftig verstärkt aus Belarus kommen. Die Vereinigten Staaten und Belarus arbeiten derzeit an einem «riesigen Abkommen» dazu, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social mitteilte. «Der Preis läge deutlich unter dem, was wir derzeit an Kanada zahlen.»