Trump sagte vor seinen Anhängern, er habe Google eine Karte mit der Beschriftung «Trump Ozean» geschickt. Allerdings hätten die Verantwortlichen das abgelehnt: «Sir, hören Sie, okay, das können wir nicht machen. Ozeane sind etwas anderes. Sie erstrecken sich über viele, viele Länder.» Trump sagte, dass er es ohnehin nur als Scherz gemeint habe - dieses Mal. Allerdings schob er hinterher: «Auch wenn es nicht die schlechteste Idee war, die ich je hatte.» Ob sich der Austausch mit Google tatsächlich so ereignet hat, ist unklar.