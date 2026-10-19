US-Präsident Donald Trump hat seinen jüngsten Kurs im Ukraine-Krieg damit verteidigt, Russland nicht vom Verhandlungstisch vertreiben zu wollen. Er sei dabei, Frieden in dem Krieg auszuhandeln, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social und behauptete, dass es «grosse Fortschritte» gebe. Er erwähnte in diesem Zuge auch Verhandlungen über «Geiseln», womit er Gefangene meinen dürfte, nannte aber keine Details. Die USA sehen sich in dem Krieg unter Trumps Führung als Vermittler, können aber bislang keinerlei Durchbruch in Richtung Kriegsende vorweisen.