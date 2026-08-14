Donald Trump sagte am Freitag, er werde die strategisch wichtige Strasse von Hormus nach dem Sieg über den Iran als «US-Territorium» erklären. «Sobald wir den Iran besiegt haben, werde ich die Strasse von Hormus als US-Territorium erklären», sagte der US-Präsident mit einem Augenzwinkern bei einer Veranstaltung in Garden City, in der Nähe von New York.aue/ph/ls