US-Präsident Donald Trump hat im Falle einer Niederlage im Rechtsstreit mit dem Sender CNN und anderen Medien über ein Zugangsverbot zum Weissen Haus ein Einlenken in Aussicht gestellt. «Wahrscheinlich» werde er den verbannten Medien CNN, MS NOW und «Politico» in einem solchen Fall wieder Zutritt zu seinem Amtssitz gewähren, sagte Trump auf eine Reporterfrage am Rande der UN-Generalversammlung in New York.