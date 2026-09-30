In den festgefahrenen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran pocht Trump immer wieder darauf, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Das Atomprogramm des Landes ist einer der Kernstreitpunkte zwischen den beiden Kriegsparteien. Der zweite grosse Streitpunkt bleibt weiterhin die blockierte Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für den weltweiten Ölhandel./ngu/DP/mis