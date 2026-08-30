Verwirrung über angeblichen ursprünglichen Trump-Plan

Eigentlich soll Trumps Plan für den 25. Jahrestag laut einem Bericht der «New York Times» anders ausgesehen haben. Der Präsident habe vorgehabt, zur Gedenkveranstaltung am Ground Zero in Manhattan zu gehen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte Personen. Er habe den Wunsch gehabt, eine Rede zu halten. Bei der Gedenkzeremonie am Ground Zero - dem heutigen Gedenkort am früheren Standort der Zwillingstürme - werden allerdings seit Jahren keine Reden von Politikern gehalten. Stattdessen rücken die Organisatoren bewusst die Opfer in den Fokus, deren Namen von Angehörigen über mehrere Stunden vorgelesen werden.