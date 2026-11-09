Am Samstag hatte sich Trump bereits in das noch offene Rennen um einen Senatssitz in Alaska eingeschaltet. Der republikanische Amtsinhaber Dan Sullivan solle zum Sieger erklärt werden, forderte Trump. Der Wahlkampf stand im Fokus, da auf den Stimmzettel auch der fast namensgleiche Kandidat Dan J. Sullivan stand. Wegen Verwechslungsgefahr stellte die Trump-Regierung schon vor dem Wahltag den Ausgang der Abstimmung infrage. Ein Versuch, in die Wahl in Alaska einzugreifen, wurde von einem Richter zuvor abgewiesen. Aktuell führt die Demokratin Mary Peltola dort knapp vor Amtsinhaber Sullivan.