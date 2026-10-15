Der Maschinenbauer Trumpf hat im Geschäftsjahr 2025/26 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Nach einem Minus von 23,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum lag das Ergebnis unter dem Strich bei 393,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus dem schwäbischen Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Das Geschäftsjahr endete am 30. Juni dieses Jahres. Im Vorjahr hatten die schwächelnde Weltwirtschaft und Kosten für einen Stellenabbau die Zahlen belastet.