US-Präsident Donald Trumps oberster Berater für Cybersicherheit, Sean Cairncross, verlässt nach einer Reihe von Technik-Pannen seinen Posten. Das bestätigte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Cairncross wurde von Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt. Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie Aussenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Sie verantwortete bisher die Cybersicherheit des Verteidigungsministeriums.