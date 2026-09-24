Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und Medienhäusern um den Zugang zum Weissen Haus überschattet in den Vereinigten Staaten den Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping. Grosse US-Sender strahlten am Donnerstag in ihrem linearen TV-Programm deutlich weniger zu dem Treffen in Washington aus, als es sonst bei solch Gipfeln üblich ist. Live-Übertragung fehlte. Trump hatte zum Auftakt des Besuchs im Weissen Haus angekündigt, man werde Fragen im Kontext von Sicherheit, Technologie und KI erörtern.