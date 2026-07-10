Im Falle eines Anschlags auf ihn hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben Instruktionen für seine Mitarbeiter und sein Kabinett hinterlassen. «Ich habe Anweisungen hinterlassen - sollte irgendetwas passieren, sollen sie buchstäblich in einem Ausmass bombardiert werden, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben», zitierte ihn das Boulevardblatt «New York Post» unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Republikaner am Freitag. Trump nannte dabei keinen Namen, die «New York Post» setzte seine Aussagen in den Kontext mit dem Iran.