Rechtspopulisten stärkste Partei bei Kommunalwahlen

Bei den parallel verlaufenen Kommunalwahlen konnte die ANO-Partei des Milliardärs Babis fast an ihren Erfolg vor vier Jahren anknüpfen. Sie erzielte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis knapp 13,3 Prozent der Stimmen (2022: 16,6 Prozent). «Diese Wahlen haben bestätigt, dass die ANO-Bewegung die stärkste politische Kraft des Landes ist, und zwar de facto auf allen Ebenen mit Ausnahme des Senats», sagte Babis. Zugleich beschuldigte der 72-Jährige die Medien, Unwahrheiten etwa über die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte des EU- und Nato-Mitgliedstaats zu verbreiten.