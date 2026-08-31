Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat sich beunruhigt über eine Desinformationskampagne gezeigt, die zum Ziel gehabt haben soll, Tschechen und Polen zu entzweien. Der 71-Jährige kritisierte die Geheimdienste seines Landes scharf dafür, dass sie ihn zu spät über den Vorgang informiert hätten. «Diese Information hätte ich viel früher haben müssen», sagte der Politiker der rechtspopulistischen Partei ANO nach einer Kabinettssitzung am Montag. Der Auslandsgeheimdienst UZSI habe «versagt».