Babis wirft Kritikern «Lügen» vor

Babis warf seinen Kritikern vor, es gehe ihnen nur darum, gegen ihn zu sein: «Ihr einziges Programm lautet Anti-Babis, sie lassen im Grunde nicht mit sich reden, sie kommen immer wieder mit diesen Lügen.» Der 72-Jährige steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition aus seiner rechtspopulistischen ANO und zwei kleinen Parteien am rechten Rand. Der Milliardär zählt zu den reichsten Männern in Tschechien.