Höhere Zahlungsbereitschaft

Für eine Auszeit in der Sonne sind Schweizerinnen und Schweizer zudem offenbar bereit, trotz steigender Fixkosten tiefer in die Tasche zu greifen. So geben die Tui-Kunden durchschnittlich 10 bis 20 Prozent mehr für ihre Ferien aus als noch vor der Pandemie. Sie buchen dabei teurere Hotels oder bleiben länger in den Ferien.