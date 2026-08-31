Die Türkei setzt sich für ein neues Abkommen zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine etwa zum Export von Getreide über das Schwarze Meer ein. Man stehe dazu mit Kiew und Moskau in Kontakt, sagte der türkische Aussenminister Hakan Fidan in Istanbul vor Journalisten. «Wir arbeiten an einem weiteren Abkommen, ähnlich wie das Getreideabkommen», sagte Fidan. Ein solches Abkommen hatte es bereits nach Kriegsbeginn 2022 gegeben. Es lief aber 2023 aus.