Pakistan hatte in einer militärischen Auseinandersetzung mit Indien im vergangenen Jahr mehrfach erfolgreich hoch entwickelte Drohnen abgefangen. Die Türkei gilt als wichtiger internationaler Waffenproduzent und hat in den vergangenen Jahren seine Beziehungen zu anderen muslimischen Ländern verbessert. Beobachter sehen darin auch eine Gegenposition zum Einfluss des Irans in der Region.